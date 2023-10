OM-OL : la sortie forte de la FFF

Hier soir, le choc entre l’OM et l’OL n’a pas eu lieu à la suite de graves incidents. En effet, le bus de l’OL ainsi qu’un car transportant des supporters ont été caillassés. Fabio Grosso et son adjoint ont été touchés. Un peu plus tard, quelques fans de l’OL ont eu une attitude déplorable dans l’enceinte phocéenne (saluts nazis, cris de singe). Ce lundi, la FFF a réagi par le biais d’un communiqué de presse. «La Fédération Française de Football condamne avec la plus grande fermeté les graves incidents qui ont eu lieu dimanche à Marseille, en amont du match Olympique de Marseille - Olympique Lyonnais, et conduisant à son annulation. La FFF approuve les procédures de plaintes engagées par les deux clubs de même que la constitution de partie civile de la Ligue de Football Professionnel. Les actes de violence qui se sont déroulés sur la voie publique, contre les cars qui véhiculaient l’équipe de Lyon et ses supporters jusqu’au Stade Vélodrome, sont inadmissibles et contraires à toutes les valeurs du football. Ces procédures doivent permettre d’identifier tous les fauteurs de trouble afin de les condamner à hauteur de leurs méfaits.»

L’instance dirigeante du football français a ajouté ensuite : «la FFF adresse son soutien à Fabio Grosso, l’entraîneur de Lyon, et Raffaele Longo, son adjoint, tous deux directement blessés lors de ces incidents, ainsi qu’aux deux équipes et à toutes les personnes choquées par ces faits de violence indignes. La FFF tient enfin à saluer la gestion de François Letexier, l’arbitre du match, de même que l’action des services de sécurité du Stade Vélodrome et de l’autorité publique qui ont permis l’évacuation sans difficulté majeure du Stade Vélodrome.» Le message est passé…