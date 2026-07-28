Le Real Madrid pourrait finalement prêter à nouveau Endrick !

Le 19 mai dernier, Endrick publiait un long message sur ses réseaux sociaux pour remercier l’OL et ses supporters après son prêt réussi de 6 mois. Il officialisait ainsi son départ du club rhodanien, et son retour au sein du Real Madrid, le club où il compte bel et bien s’imposer malgré la concurrence énorme. Mais le mercato estival et les choix de la Casa Blanca rebattent les cartes. Endrick pensait avoir convaincu avec son prêt à Lyon et sa présence dans la sélection brésilienne durant le Mondial.

La suite après cette publicité

Mais selon Marca, le nouvel entraîneur du Real Madrid a un penchant pour Gonzalo Garcia, l’autre attaquant disponible dans l’effectif, pour occuper le rôle de doublure de Kylian Mbappé. Les caractéristiques de l’Espagnol lui semblent beaucoup plus complémentaires à ce qu’il a en stock. Et les arrivées offensives, déjà conclues ou bientôt conclues, réduisent aussi les opportunités pour Endrick. Qui, à 20 ans, cherche absolument du temps de jeu.

La suite après cette publicité

L’OL a déjà trouvé son 9

« Le Brésilien se retrouve dans une situation très similaire à celle d’il y a quelques mois. Il a besoin de temps de jeu pour poursuivre sa progression, mais la concurrence en attaque est à nouveau féroce. Si la situation ne change pas pendant la pré-saison, un nouveau prêt apparaît comme une possibilité très réelle pour éviter que sa progression ne stagne à nouveau », écrit ainsi Marca. Un petit retournement de situation puisque c’est plutôt Gonzalo Garcia qui semblait désigné au départ durant cette intersaison. De quoi redonner espoir à l’OL ?

Le club lyonnais avait envisagé de faire revenir Endrick, mais s’était heurté à un refus. Matthieu Louis-Jean avait déclaré, début juin, au sujet d’Endrick : « à l’instant T, je dirais non. Impossible, explique-t-il. Maintenant… Souvent, Endrick parle de Dieu (sourire). On verra par la suite. C’est un très bon garçon. » Depuis, l’Olympique Lyonnais a trouvé son nouvel attaquant, en la personne de Loïs Openda, ce qui semble mettre un terme définitif à l’option Endrick.