Nantes-Clermont : l'analyse surréaliste d'Antoine Kombouaré

Vainqueur de Clermont (2-1) à l'occasion de la onzième journée de Ligue 1, le FC Nantes confirme sa très bonne série avec une quatrième victoire en six matches qui lui permet de remonter à la cinquième place du championnat de France. Pourtant, tout n'a pas été simple dans cette rencontre, en témoigne l'agacement d'Antoine Kombouaré lors de ce match. En première période, le coach nantais s’était ainsi montré particulièrement colérique sur son banc de touche quelques minutes après l’exclusion de Gastien pour un mauvais geste sur Girotto (30e). Un comportement qui lui a d'ailleurs valu un carton jaune.

Interrogé à l'issue de la rencontre, l'entraineur des Canaris a d'ailleurs reconnu son manque de calme avant de dresser une analyse aussi sincère que déroutante : «je me suis emporté donc je n’ai pas pu rester calme. Surtout diriger mon équipe comme je l’aurais souhaité. Peut-être qu’en dirigeant mon équipe, on aurait perdu. Ils ont été bons, ils ont été responsables, j’ai adoré leur comportement, leur attitude. (...) Pour être honnête avec vous, j’ai félicité mes joueurs et je les ai remerciés parce qu’ils ont fait le match. Ils ont été énormes. Moi je n’ai pas été bon aujourd’hui, je suis sorti de mon match, c’est assez rare pour être souligné mais c’est arrivé. Je n’ai servi à rien aujourd’hui, les joueurs ont gagné un match tous seuls, comme des grands. Bravo à eux.»