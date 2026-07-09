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Coupe du Monde

Affaire Mbappé : la ministre des Sports détruit la sénatrice Celeste Amarilla

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Kylian Mbappé @Maxppp

« Quand Orlando Gill (le gardien du Paraguay), un jeune qui mettait sans doute les pieds en Coupe du Monde pour la première fois, qui découvrait probablement l’Europe pour la première fois (sic), jouait devant le monde entier et tend la main avec toute l’humilité d’un Paraguayen, ce fils de pute refuse de lui serrer la main et lui crie au visage. Ça, ce n’est pas français. Un Français n’aurait jamais fait ça ». Mercredi soir, la désormais tristement célèbre sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla en a remis une couche sur Kylian Mbappé, après avoir tenu des propos racistes qui avaient choqué la planète.

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La ministre des Sports Marina Ferrari a tenu à lui répondre sur France Info. « Elle a fait plus que gâcher cette fête, c’était absolument abject les propos tenus par cette sénatrice. C’est pour ça que je les ai dénoncés, le procureur a été saisi sur le sujet. Nous avons reçu des excuses du gouvernement paraguayen qui a dit que ça ne correspondait absolument pas aux valeurs portées par le pays. Cette sénatrice continue sur sa triste lancée. Quand on est un responsable politique, ce n’est juste pas possible d’avoir de tel propos aujourd’hui. Nos concitoyens sauront la recevoir. On ne peut pas tenir des propos comme ça sur l’un de nos concitoyens », a-t-elle lancé. Mais quand s’arrêtera donc cette histoire…

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