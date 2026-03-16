L2 : Troyes renverse Annecy et reprend le large en tête

Battu sur le terrain du Mans lors de la précédente journée, Annecy (9e) recevait l’ESTAC (1er), qui restait sur trois victoires consécutives, pour la fin de cette 27e journée de Ligue 2. Au cours d’une première période dominée par les Haut-Savoyards, Dion Sahi permettait aux joueurs de Laurent Guyot de prendre l’avantage sur une belle tête, juste avant la mi-temps (41e, 1-0).

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En panne devant le but durant la première période (0 tir cadré durant les 45 premières minutes), les Troyens de Stéphane Dumont se sont montrés plus incisifs et ont recollé au score grâce au jeune défenseur de 19 ans, Anis Ouzenadji (54e, 1-1), avant que Renaud Riparrt, tout juste entré en jeu, ne donne la victoire pour l’ESTAC (85e, 1-2). Au classement, Troyes reprend quatre unités d’avance sur l’ASSE (2e), grâce à cette quatrième victoire d’affilée. L’ESTAC recevra Dunkerque, ce samedi, lors de la prochaine journée. De son côté, Annecy ira justement à Saint-Étienne.