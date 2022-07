Le Torino discute avec Venezia pour Michael Cuisance

Après une expérience contrastée à l'OM puis six mois quasiment sans jouer au Bayern Munich, Michael Cuisance s'était envolé pour Venezia avec l'espoir de retrouver ses sensations et du temps de jeu. Malgré la relégation du club en Serie B, c'est mission accomplie pour l'ancien vainqueur de la Ligue des Champions qui a joué 13 matches de Serie A et qui a tapé dans l'oeil de plusieurs clubs de Serie A, à commencer par le Torino.

Les discussions serait autour d’un transfert d’environ 6 M€ selon nos informations. Mais Venezia en attendrait plus pour Michael Cuisance acheté il y a seulement 6 mois au même prix. Suite à la vente du roc défensif brésilien Bremer à la Juventus, le Torino pourrait revenir à la charge pour le natif de Strasbourg. A noter que Paolo Zanetti, ancien coach de Venise qui a fait venir Michael Cuisance l'hiver dernier, apprécie particulièrement le joueur. Aujourd’hui à Empoli, ce club pourrait être une autre option pour Michael Cuisance qui souhaite retrouver la Serie A. Si jamais le Torino ne parvient pas à se mettre d'accord avec Venezia, le club de Turin se rabattra sur Giulio Maggiore, le milieu de terrain italien de la Spezia.