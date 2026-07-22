Pourquoi Manchester City force pour Ayyoub Bouaddi

Révélation (si on peut encore parler de révélation pour le joueur) de la Coupe du Monde 2026 avec le Maroc, Ayyoub Bouaddi voit sa cote exploser à une vitesse folle. À seulement 18 ans, le milieu de terrain du LOSC est désormais considéré comme l’un des plus grands talents de la planète football à son poste. Son président Olivier Létang ne cesse d’ailleurs de faire grimper les enchères, estimant publiquement que son joueur vaut désormais plus de 100 millions d’euros. Un montant qui ne semble pas refroidir les plus grands clubs du continent.

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Depuis plusieurs semaines, un prétendant se montre particulièrement insistant : Manchester City. Le club anglais est le premier à avoir effectué une approche concrète pour tenter de recruter l’international marocain. Et alors que l’avenir de Rodri demeure incertain, les Cityzens accélèrent sur ce dossier. Selon The Athletic, les dirigeants cityzens sont convaincus que Bouaddi possède déjà de nombreuses qualités indispensables au très haut niveau et c’est pour ça que le club risque de lutter jusqu’au bout pour le récupérer. Ils apprécient notamment sa personnalité, son calme dans les grands rendez-vous, sa capacité à résister au pressing adverse, son intelligence dans l’utilisation du ballon ainsi que sa faculté à contrôler le rythme d’une rencontre.

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City estime que c’est le candidat idéal

Autre point qui séduit énormément Manchester City : son profil de milieu défensif moderne. Excellent dribbleur malgré son poste, Bouaddi affichait 1,2 dribble réussi par match la saison dernière, soit le cinquième meilleur total parmi les milieux défensifs des cinq grands championnats européens. Son sens tactique, sa lecture du jeu sans ballon, sa capacité à récupérer les seconds ballons ainsi que ses statistiques défensives de très haut niveau (il figurait dans le 92e percentile des milieux européens pour les récupérations après perte de balle) renforcent encore davantage son attractivité. Son énorme volume de course et sa répétition des efforts complètent un profil particulièrement recherché au très haut niveau. Ce sont ces qualités qui ont visiblement fait l’unanimité auprès du secteur sportif de City au moment de penser au mercato comme l’explique The Athletic.

Pour autant, City estime que le Marocain possède encore une marge de progression importante. Selon le média britannique, les dirigeants anglais pensent aussi que les défauts du joueur peuvent rapidement être corrigés par le staff d’Enzo Maresca. Le club estime pouvoir l’aider à mieux doser ses prises de risques balle au pied, améliorer la précision de ses passes progressives, canaliser son agressivité dans le pressing et développer son apport offensif, encore limité avec 0 but et 1 passe décisive en Ligue 1 la saison passée. Manchester City voit en Ayyoub Bouaddi le milieu idéal pour perpétuer l’héritage laissé par Pep Guardiola. Il faudra désormais mettre le prix pour espérer le récupérer.