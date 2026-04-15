PSG : Luis Enrique et Kvaratskhelia refusent de choisir entre le Real Madrid et le Bayern

Avec la victoire face à Liverpool à Anfield, le PSG est officiellement qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions et attend de savoir l’identité de son futur adversaire entre le Bayern et le Real Madrid. Et en conférence de presse, Luis Enrique a décidé de ne plus donner son choix préférentiel. «Chaque fois que je préfère une équipe, nous jouons contre l’équipe que je ne veux pas. Demain, je vais voir à Paris, tranquillement, avec une bière, le match entre Real Madrid et Bayern Munich. On va profiter du quart de finale pour voir qui sera notre adversaire. Mais peu importe l’adversaire, demi-finale de Champions League, je pense que c’est mérité et c’est une chose dont nous devons profiter avec nos supporters», a déclaré l’entraîneur espagnol.

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Même son de cloche pour Khvicha Kvaratskhelia en zone mixte. «Non on n’a pas de préférence. On verra qui tombera contre nous. On se préparera au mieux peu importe l’adversaire qu’on rencontrera», a déclaré le Géorgien. En tout cas, le PSG sera prêt à débarquer couteau entre les dents pour les demi-finales de la compétition, peu importe le sacré morceau en face.