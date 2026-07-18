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Amical : Monaco domine largement Saint-Priest pour la première de Filipe Luis

Par Allan Brevi
1 min.
Filipe Luis @Maxppp
Monaco Saint-Priest

Pour sa première apparition sur le banc de l’AS Monaco, Filipe Luis a connu des débuts réussis. Opposés à Saint-Priest, pensionnaire de National 1 et club partenaire du club de la Principauté, les Monégasques n’ont pas tremblé et se sont largement imposés (5-2) lors de cette rencontre de préparation. Eric Dier et Aleksandr Golovin ont rapidement donné l’avantage aux leurs grâce à deux coups de pied arrêtés parfaitement exécutés, avant une large revue d’effectif opérée par le technicien brésilien.

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En seconde période, les changements ont permis à plusieurs jeunes joueurs de se mettre en évidence, notamment Paris Brunner, auteur d’un doublé en quelques minutes. Paul Pogba, capitaine après la pause, a également participé à la rencontre. Malgré quelques erreurs défensives ayant permis à Saint-Priest de réduire l’écart à deux reprises, Monaco a livré une prestation globalement convaincante pour lancer l’ère Filipe Luis, avant un prochain rendez-vous face au Sporting Portugal le 25 juillet.

Pub. le - MAJ le
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