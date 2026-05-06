Rennes : Brice Samba suspendu contre l’OM pour la dernière journée de Ligue 1

Très mauvaise nouvelle pour le Stade Rennais. Comme chaque mercredi, la commission de discipline de la LFP vient de dévoiler les différentes sanctions qui concerneront les deux dernières journées de Ligue 1. Brice Samba, sanctionné de son cinquième carton jaune de la saison pour avoir déséquilibré Afonso Moreira sur le penalty lyonnais le week-end dernier (4-2), a écopé d’un match de suspension ferme.

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Cela signifie que l’international tricolore manquera le choc de la dernière journée de Ligue 1 face à l’Olympique de Marseille. Franck Haise devrait ainsi faire jouer un gardien issu du centre de formation, probablement Mathys Silistrie… qui avait été lancé par Habib Beye cette saison pour sanctionner Brice Samba. Pour rappel, Rennes prévoyait de saisir la commission de discipline pour faire annuler la sanction de son gardien international.

Le communiqué complet :

Réunie le 6 mai 2026, la Commission de Discipline de la LFP a pris les décisions suivantes :

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EXCLUSIONS

LIGUE 1 MCDONALD’S

Deux matchs de suspension ferme

Saud ABDULHAMID (RC Lens)

Un match de suspension ferme

Mohamed-Amine SBAI (Angers SCO)

Un match ferme de suspension à la suite d’un cinquième avertissement (Ligue 1 McDonald’s, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 12 mai 2026.

Melvin BARD (OGC Nice)

Lucas GOURNA-DOUATH (Havre AC)

Moustapha MBOW (Paris FC)

Brice SAMBA (Stade Rennais FC)

Ayumu SEKO (Havre AC)