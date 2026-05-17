Ça sent mauvais pour une des cibles principales du FC Barcelone, l’Espagne s’apprête à dire au revoir à Antoine Griezmann

La piste Bastoni s’éloigne pour le Barca

Les Blaugrana retardent l’offre pour Alessandro Bastoni, ce qui crée une tension maximale autour de l’opération alors que l’Inter et le joueur souhaitent vite clarifier leur avenir. Le club catalan tient un accord de cinq ans avec le défenseur, mais veut pour l’instant surtout d’abord finaliser l’arrivée d’un attaquant en la personne de João Pedro. Barcelone pense négocier à environ 60 M€ avec l’Inter, mais envisage surtout d’inclure un joueur dans l’opération pour faire baisser le prix final. En attendant, l’Inter et Bastoni mettent la pression pour obtenir une offre écrite, tandis que le temps risque de jouer en faveur des clubs concurrents si le dossier tarde à se débloquer.

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L’aventure madrilène de Griezmann touche à sa fin

On se prépare à dire au revoir à Griezemann. Le Français boucle son aventure à l’Atlético de Madrid en quittant les Colchoneros après 10 saisons, 212 buts et trois trophées, alimentant un débat autour du fait de savoir s’il est le meilleur joueur de l’histoire du club. Plusieurs légendes comme Kiko et Miguel Ángel Ruiz, ainsi que de nombreux supporters, le placent parmi les plus grands, notamment pour son talent, son rendement offensif et son leadership. S’il n’a pas beaucoup rempli l’armoire à trophées à Madrid, le Français reste toutefois considéré comme l’un des piliers de la renaissance récente de l’Atlético, capable de faire la différence dans les grands matchs et de soulever la masse de supporters, ce qui en fait une icône clairement légendaire, même si le “meilleur de tous les temps” reste subjectif.

Chelsea recrute Xabi Alonso pour la saison prochaine

Après plusieurs longs jours de discussions, Chelsea a officiellement annoncé l’arrivée de Xabi Alonso sur son banc. L’ancien joueur de Liverpool, qui prendra ses fonctions le 1er juillet prochain, s’est engagé pour les quatre prochaines années. Du côté londonien, cette nomination s’inscrit dans la volonté de reconstruire un projet cohérent après plusieurs saisons marquées par l’irrégularité et des choix sportifs contestés. Avec son profil moderne et son expérience acquise entre Leverkusen et Madrid, Xabi Alonso devra désormais réussir là où beaucoup ont échoué depuis trois ans : redonner une véritable identité aux Blues et replacer Chelsea parmi les grandes puissances de Premier League et d’Europe.