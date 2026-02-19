Menu Rechercher
Le Mans : le message de Thibaut Courtois

Après Novak Djokovic, Felipe Massa et Kevin Magnussen l’été dernier, arrivés avec le fonds d’investissement brésilien Outfield, c’est au tour de Thibaut Courtois d’investir dans le club du Mans. Le gardien belge du Real Madrid débarque via sa société NxtPlay. Il a lui-même confirmé la nouvelle dans une courte vidéo diffusée par l’actuel 5e de Ligue 2.

«Je tenais à vous adresser un petit message en cette journée importante pour le club. Aujourd’hui avec NxtPlay, nous faisons notre entrée au Mans FC, une équipe qui a réalisé un excellent travail ces dernières saisons, soutenue par des athlètes et des investisseurs très compétents. Nous sommes convaincus que nous pouvons ensemble propulser le club vers de nouveaux sommets dans les mois à venir. Un grand merci à tous et j’ai hâte de vous retrouver là-bas. Allez Le Mans.»

