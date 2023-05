L’Eintracht annonce le futur départ de son coach

Neuvième du classement de Bundesliga après une saison 2021/2022 marquée par une belle cinquième place et une victoire en Ligue Europa, l’Eintracht Francfort vient d’annoncer que son entraîneur autrichien Oliver Glasner (au club depuis 2021) quittera ses fonctions à l’issue de la présente saison.

«L’Eintracht Francfort et Oliver Glasner se séparent en fin de saison. Après des discussions intensives et une analyse détaillée avec Oliver Glasner, l’Eintracht Francfort a décidé de mettre fin à la coopération après la saison 2022/23. L’évolution sportive et la présentation générale de la seconde partie de saison ont poussé les responsables du club à réévaluer le statu quo, ce qui a abouti aux décisions évoquées. Le contrat courait initialement jusqu’au 30 juin 2024», a indiqué le club allemand.

