Coupe de France : les qualifiés pour les 8es

Week-end de Coupe de France pour débuter l'année. On dispute les 1/16es de finale de ce dimanche jusqu'à mardi. Avant la rencontre de lundi soir (21h10), opposant Vannes (N2) au Paris Saint-Germain, et le derby du Nord Lens-Lille programmé en clôture mardi soir (21h), treize rencontres étaient organisées ce dimanche. On connaît donc les 13 premiers qualifiés.

Au registre des surprises, on notera les qualifications de l'AS Nancy-Lorraine, lanterne rouge de Ligue 2, qui a fait tomber le Stade Rennais FC, quatrième de Ligue 1, lors de la séance de tirs au but, et du SC Bastia (18e de Ligue 2), qui a dominé le Clermont Foot 63 (2-0), autre pensionnaire de Ligue 1. Bergerac (N2) a fait tomber Créteil (N1). Huit clubs de Ligue 1, quatre clubs de Ligue 2 et deux pensionnaires de National 2 seront au rendez-vous des 8es.

Le tirage au sort des 8es de finale (disputés le week-end du 29 janvier) sera effectué mardi, avant le coup d'envoi de Lens-Lille (à partir de 20h, en direct sur Eurosport 2 et sur Foot Mercato).

Les quatorze premiers qualifiés pour les 8es :

Ligue 1

Brest

Marseille

Monaco

Montpellier

Nantes

Nice (sous réserve d'un appel des sanctions de Paris FC-OL)

Reims

Saint-Etienne

Ligue 2

Amiens

Bastia

Nancy

Toulouse

National 2