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Ligue 1

Rennes : le but phénoménal de Mousa Al-Tamari pour climatiser l’OL

Par Josué Cassé
1 min.
Mousa Al-Tamari avec le PSG @Maxppp
Lyon 3-2 Rennes

En clôture de la 32e journée de Ligue 1, le Stade Rennais se déplaçait sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais pour une affiche aussi alléchante qu’importante dans la course à la Ligue des Champions. Et ce choc n’a pas tardé à s’emballer…

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🇯🇴 𝗔𝗟-𝗧𝗔𝗠𝗔𝗥𝗜 𝗔 𝗗𝗘𝗖𝗜𝗗𝗘́ 𝗗𝗘 𝗖𝗛𝗢𝗤𝗨𝗘𝗥 ❗

Le but du week-end et peut-être de la saison 🥵

Les amis, la @Ligue1 le dimanche soir c'est ça.

#OLSRFC
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Sur un centre au second poteau de Lepaul, Al-Tamari reprenait en première intention et trompait Greif d’une volée absolument géniale, qui terminait sa course dans la lucarne opposée (0-1, 6e). Une réalisation qui restera, à coup sûr, parmi les plus belles de la saison.

Pub. le - MAJ le
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