Ligue 1
Rennes : le but phénoménal de Mousa Al-Tamari pour climatiser l’OL
1 min.
@Maxppp
En clôture de la 32e journée de Ligue 1, le Stade Rennais se déplaçait sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais pour une affiche aussi alléchante qu’importante dans la course à la Ligue des Champions. Et ce choc n’a pas tardé à s’emballer…
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L1+ @ligue1plus – 20:57
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Le but du week-end et peut-être de la saison 🥵
Les amis, la @Ligue1 le dimanche soir c'est ça.
#OLSRFC
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Sur un centre au second poteau de Lepaul, Al-Tamari reprenait en première intention et trompait Greif d’une volée absolument géniale, qui terminait sa course dans la lucarne opposée (0-1, 6e). Une réalisation qui restera, à coup sûr, parmi les plus belles de la saison.
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