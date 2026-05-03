Rennes : le but phénoménal de Mousa Al-Tamari pour climatiser l’OL

En clôture de la 32e journée de Ligue 1, le Stade Rennais se déplaçait sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais pour une affiche aussi alléchante qu’importante dans la course à la Ligue des Champions. Et ce choc n’a pas tardé à s’emballer…

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Sur un centre au second poteau de Lepaul, Al-Tamari reprenait en première intention et trompait Greif d’une volée absolument géniale, qui terminait sa course dans la lucarne opposée (0-1, 6e). Une réalisation qui restera, à coup sûr, parmi les plus belles de la saison.