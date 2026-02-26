Ligue des Champions : l’équipe type des barrages retour

Quel spectacle ! La nouvelle formule de Ligue des Champions nous offre des barrages qui prennent tout leur sens au regard des scénarios dingues proposés depuis mardi soir. De l’exploit de Bodo/Glimt contre à l’Inter à la remontée fantastique de l’Atalanta en passant par les frayeurs du PSG et de Galatasaray, les barrages se sont avérés aussi excitants que fantastiques. Et des hommes, nombreux, ont brillé durant les matches retour.

Et on commence par l’éternel Thibaut Courtois, le portier belge du Real Madrid. Où serait la Casa Blanca sans lui ? Les années passent, et ses réflexes ne bougent pas. Il en a encore eu besoin face à Benfica, pour éviter une grande désillusion à son équipe. Pour protéger ses buts, place à une défense à 4 avec un axe Hien-Bjortuft. Vous ne les connaissez pas ? Le premier est le ciment de la défense à 3 de l’Atalanta, et il a parfaitement muselé Guirassy hier soir. Le second fait sa deuxième apparition consécutive dans l’équipe type, après une nouvelle performance majuscule face à l’Inter Milan.

Tchouaméni encore impérial

Sur les côtés, place au meilleur joueur d’Atalanta-Dortmund. On parle de Davide Zappacosta, 33 ans, qui a arpenté son couloir droit comme s’il avait 20 ans, avec en bonus le but du 2-0. Côté gauche, un homme déçu, puisqu’il s’agit de Federico Dimarco, seul joueur de l’Inter Milan à la hauteur de l’enjeu mardi soir. Il a tout tenté mais était bien trop seul. Au milieu, place à un trio qui a brillé de mille feux, avec en premier lieu le Français Aurélien Tchouaméni. Il a récidivé face à Benfica, avec un deuxième titre d’homme du match après celui de l’aller, agrémenté cette fois d’un but, celui de l’égalisation.

A ses côtés, nous installons Mario Pasalic, ancien Monégasque mais surtout cœur de l’Atalanta ces dernières années. Troisième buteur de son équipe, il a été déterminant, à l’image aussi de son interception et de son centre parfait qui a débouché sur le penalty décisif en toute fin de match. Enfin, un autre malheureux des barrages en la personne de Manuel Locatelli, capitaine courage d’une Juventus déchaînée, même à 10, face à Galatasaray. Devant, impossible de ne pas aligner Alexander Sorloth, auteur d’un fabuleux triplé contre Bruges. Pour l’accompagner, nous installons Vinicius, encore décisif face à Benfica, et Jens Petter Hauge, qui a torturé l’Inter Milan.