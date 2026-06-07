EdF : Deschamps rassure sur l’état de forme de William Saliba

Préservé face à la Côte d’Ivoire jeudi et, surtout, annoncé blessé au dos, William Saliba devrait toutefois être aligné face à l’Irlande du Nord, lors du dernier match de préparation à la Coupe du Monde 2026 des Bleus. Interrogé par Téléfoot ce dimanche, Didier Deschamps est revenu sur l’état de forme du joueur d’Arsenal et sur la gestion de son cas par son staff médical.

La suite après cette publicité

« Il est pris en main par le staff médical, on le gère aussi de par son ressenti. C’est quelque chose qu’il a depuis plusieurs semaines, mais qui ne l’a pas empêché de jouer des matchs avec Arsenal, dont cette finale où il a joué 120 minutes », a-t-il expliqué.