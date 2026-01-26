Menu Rechercher
Les 3 raisons qui ont convaincu Dro Fernandez de quitter le Barça pour le PSG

En passe d’être transféré au PSG, Dro Fernandez (18 ans) est attendu dans la capitale française ce lundi. Mais le joueur a rendu le Barça fou furieux. Preuve en est la sortie médiatique cinglante du président Joan Laporta. Ce lundi, on en sait un peu plus sur les raisons qui ont poussé le jeune milieu de terrain à quitter la Catalogne. Il y en aurait trois : son faible temps de jeu, sa relation minime avec le coach de l’équipe réserve et… son agent.

¿Por qué Dro ha decidido dejar el @FCBarcelona por el @PSG_inside de Luis Enrique?

@antonmeana desarrolla los motivos del joven centrocampista para abandonar la Ciudad Condal en un nuevo #CarruselMercato
« Tout d’abord, il y a eu un moment dans l’année où Dro s’est rendu compte qu’il n’allait presque pas jouer avec le Barça cette saison, voire la suivante, sous les ordres d’Hansi Flick. Des matches comme celui contre Guadalajara (16e de finale de Coupe du Roi, ndlr) ou d’autres pour lesquels il est redescendu en équipe réserve où il n’avait pas un bon feeling avec Belletti (le coach, ndlr), l’ont fait réfléchir sur la décision qui conviendrait le mieux pour son futur. Ensuite, une personne est apparue : Ivan de la Peña, qui est l’agent de Dro et ami direct de Luis Enrique. Grâce à cette relation, ils savaient que le joueur pouvait partir en janvier pour 6 M€ et le PSG va finalement payer environ 8 M€ pour des raisons d’impôt », a confié le journaliste de la radio Cadena SER, Anton Meana.

