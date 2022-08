EdF : Didier Deschamps rassure sur Pogba

À quelques mois de la Coupe du monde, l'équipe de France est toujours dans le flou. Après une Ligue des nations décevante en juin dernier, Didier Deschamps n'a pas la certitude de compter sur ses cadres au Mondial. Entre Paul Pogba qui traîne une blessure depuis plusieurs mois, Antoine Griezmann qui semble loin de son niveau d'il y a quelques saisons ou encore un Ngolo Kanté de plus en plus irrégulier, difficile de se projeter.

Dans un entretien accordé au Parisien, le sélectionneur des Bleus est revenu sur le cas de Pogba et Kanté. «On parle de joueurs très sollicités. De deux cadres qui ont un gros vécu. De leaders. Il est important qu’ils soient là, mais on n’est jamais à l’abri. D’où la nécessité de préparer des joueurs plus jeunes. Je suis bien évidemment en contact avec Paul. Sa participation au Mondial, aujourd’hui, n’est pas remise en cause», a-t-il lancé.