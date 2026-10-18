Ligue 1 : le Paris FC s’impose contre Rennes après un match fou, Monaco cède sa place de leader au PSG

Pour la première fois cette saison, le multiplex n’avait pas lieu samedi soir, mais dimanche en cette fin d’après-midi en Ligue 1. Au programme : trois rencontres impliquant trois équipes du top 5 du championnat. Après son revers à Lorient le week-end dernier, le Paris FC voulait reprendre sa marche en avant contre Rennes. Dominateurs face à des Rennais empruntés et qui avaient battu l’OFI Crète en milieu de semaine en Ligue Europa, les Parisiens prenaient les devants avant le quart d’heure de jeu. Trois minutes après le poteau de Pagis (11e), Lopez profitait d’une erreur de relance rennaise pour se présenter face à Samba et ouvrir le score (14e, 1-0). En difficulté dans le jeu, Rennes profitait d’une faute de Lees-Melou dans la surface pour égaliser sur un penalty de Lepaul (30e, 1-1). Nettement supérieur aux Bretons, Paris reprenait les commandes de la rencontre, grâce à un doublé de Lopez sur un nouveau service de Sinayoko (45e+4, 2-1).

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Au retour des vestiaires, le Stade Rennais avait mieux entamé sa seconde période et pensait même égaliser à nouveau sur cette inspiration de Szymański (51e). Mais la réalisation du Polonais était finalement annulée pour une faute au préalable. Finalement, les Rennais revenaient encore au score sur penalty, grâce à Lepaul, meilleur buteur de Ligue 1 (74e). Cependant, ce PFC est fait d’un autre bois. D’une magnifique bicyclette, Sinayoko faisait exploser le Stade Jean-Bouin (77e, 3-2). Si le Malien pensait donner la victoire aux siens grâce à cette magnifique réalisation, une faute d’Otavio dans la surface permettait à Rennes d’obtenir… un troisième penalty, encore transformé par Lepaul pour le triplé et ainsi d’atteindre la barre des sept buts en six matchs (87e, 3-3). Alors qu’on se dirigeait vers un match nul, Rongier accrochait Sinayoko dans la surface dans le temps additionnel. Après visionnage de la VAR, le PFC obtenait un penalty, transformé par l’ex-Auxerrois pour la victoire des siens (90e+7, 4-3). Au terme d’une rencontre de folie, les Parisiens signent leur premier succès contre Rennes depuis 46 ans et montent sur la 2e marche du podium. Les Bretons, eux, chutent à la 5e position.

Première défaite de l’ère Filipe Luís à Monaco, Le Havre galère

Dans les autres rencontres de ce multiplex, l’AS Monaco se déplaçait à Lorient. Déjà tombeurs du PFC la semaine passée, les Merlus ont montré les mêmes signes de combativité face aux Monégasques de Filipe Luís. Après une première mi-temps sans tirs cadrés des deux côtés, ce sont finalement les Bretons d’Alexandre Dujeux qui ont pris l’avantage dans cette affiche au Moustoir, sur penalty. Après une faute de Zakaria et Nazinho sur Sylla, Noah Cadiou prenait ses responsabilités et trompait Hradecky pour ouvrir la marque (61e, s.p., 1-0). En manque d’idées face au bloc très bien regroupé de Lorient, Monaco a peiné à trouver la faille. Lorient aurait même pu doubler la mise sur une énorme triple occasion avec Sylla, qui trouve d’abord le poteau, puis Kouassi et Koné qui ont buté sur Hradecky (83e).

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Malgré ça, les Morbihannais ont résisté et ont ainsi infligé une première défaite cette saison au club du Rocher. Un revers qui permet au PSG de prendre les commandes de la Ligue 1 pour la première fois de la saison, et qui fait chuter Monaco à la 4e place. Enfin, Auxerre a pris le dessus sur Le Havre dans le match de la peur. Portée par un très grand Danny Namaso, auteur d’un doublé (40e, 60e) et un Romain Faivre, enfin buteur, l’AJA s’est imposée au Stade Océane (1-3) pour décrocher son premier succès hors de ses bases dans l’élite cette saison. Dernier du classement, le HAC de Didier Digard n’a toujours pas remporté la moindre rencontre cette saison en Ligue 1 et est déjà à quatre points du Mans, 16e et barragiste. Will Still et Auxerre sont 12es.

Les résultats du multiplex de 17h15 :

Lorient 1-0 AS Monaco : Noah Cadiou (61e, s.p.)

Paris FC 4-3 Stade Rennais : Maxime Lopez (14e, 45e+4), Lassine Sinayoko (77e, 90e+7) / Esteban Lepaul (29e, 74e, 87e)

Le Havre 1-3 Auxerre : Rayan Fofana (64e) / Danny Namaso (40e, 60e) et Romain Faivre (80e)