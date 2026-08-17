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Sergio Busquets de retour au FC Barcelone

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Busquets @Maxppp

Trois ans après son départ du FC Barcelone et une ultime expérience de deux saisons et demi à l’Inter Miami en tant que joueur, Sergio Busquets fait son retour au club. Alors que Rodri va s’engager dans les prochaines heures à Barcelone, la légende espagnole ne vient pas être sa doublure mais s’est engagée ce lundi comme entraîneur adjoint de Juliano Belletti au Barça Atlètic, l’équipe réserve catalane.

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À travers ce rôle auprès des jeunes talents de la réserve, l’ancien milieu de terrain s’apprête à transmettre sa grande expérience du haut niveau tout en finalisant l’obtention de son diplôme d’entraîneur, comme l’explique le club catalan dans son communiqué : «Sergio Busquets rejoint le Barça Atlètic en tant qu’entraîneur adjoint dès ce lundi. La légende du Barça intègre l’équipe de Juliano Belletti pour apporter son expérience et son savoir-faire footballistique, tout en terminant sa formation d’entraîneur.»

Pub. le - MAJ le
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