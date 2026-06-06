La réponse très claire d’Unai Emery à la rumeur Real Madrid

Alors que le nom d’Unai Emery a récemment circulé parmi les pistes envisagées par Enrique Riquelme en cas de victoire à l’élection présidentielle du Real Madrid, l’entraîneur d’Aston Villa a tenu à mettre les choses au clair. Présent lors du gala des Golden Bench Awards, le technicien espagnol a été interrogé sur son avenir et sur un éventuel retour en Liga, alors que plusieurs médias l’annonçaient parmi les profils étudiés pour le banc madrilène.

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Emery a répondu sans détour, réaffirmant son attachement au projet d’Aston Villa : « je ne pense qu’aux endroits où l’on a besoin de moi, et à Aston Villa, on a besoin de moi. Je l’ai déjà dit lors du discours d’avant-match : la première chose à faire, c’est d’être reconnaissant là où l’on est désiré et, surtout, de tout faire pour qu’on le soit aussi là où l’on est ». Interrogé plus directement sur une possible arrivée au Real Madrid, l’ancien entraîneur du PSG a livré une réponse particulièrement claire : « zéro » Un message qui semble refermer, au moins pour l’instant, la porte à une arrivée sur le banc merengue.