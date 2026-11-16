FIFA : la FFF devrait officialiser la candidature de Philippe Diallo mardi
La candidature de Philippe Diallo à la présidence de la FIFA devrait franchir une nouvelle étape ce mardi. Après avoir reçu le soutien unanime de l’UEFA ce lundi, le patron de la Fédération française de football doit désormais obtenir la validation officielle du comité exécutif de la FFF. Une étape attendue pour lancer pleinement sa campagne face à Gianni Infantino, dont le nouveau mandat sera soumis au vote des 211 fédérations membres le 18 mars 2027 à Rabat, au Maroc. Le dirigeant français, qui conserve ses fonctions à la tête de la FFF pendant cette campagne, représentera ainsi le candidat soutenu par l’instance européenne dans cette élection présidentielle.
Pour Philippe Diallo, ce rendez-vous marque le début d’une campagne qui s’annonce particulièrement exigeante. À la tête de la FIFA depuis 2016, Gianni Infantino dispose de nombreux soutiens à travers les différentes confédérations. Selon plusieurs échos rapportés par RMC Sport, le président sortant compterait déjà sur 80 à 90 voix acquises. Le Français devra convaincre au-delà du cercle européen pour donner une dimension internationale à sa candidature. Sa désignation intervient après plusieurs pistes explorées par l’UEFA, dont celles de Luis Figo et Arsène Wenger, qui n’ont finalement pas abouti. La ratification attendue mardi par le COMEX de la FFF permettra de formaliser son entrée dans cette course à la présidence de la FIFA.
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
« L’atmosphère aurait été délétère dès le premier jour » : le RC Lens fracasse l’attitude de Pierre Sage !
Explorer