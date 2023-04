LdC : Thomas Tuchel rend hommage à Pep Guardiola

Retour de la Ligue des Champions mercredi soir, avec une affiche entre Manchester City et le Bayern Munich, en quart de finale de la compétition. Nouvel entraîneur des Bavarois, Thomas Tuchel a abordé plusieurs sujets en conférence de presse, à la veille de ce choc. Mais ce point presse était aussi l’opportunité pour l’ancien tacticien du PSG de revenir sur sa rencontre avec Pep Guardiola, qui a eu lieu il y a plusieurs années quand le Catalan était au Barça et Tuchel au début de sa carrière de coach à Mayence. Une discussion enrichissante et formatrice pour l’Allemand.

La suite après cette publicité

«J’étais très reconnaissant à l’époque d’avoir l’opportunité de lui parler. J’étais encore un entraîneur relativement inconnu et peu reconnu, donc c’était une excellente opportunité pour moi. J’ai participé aux matchs du Barça avec Pep en tant qu’entraîneur. Je suis très reconnaissant qu’il ait partagé ses pensées avec moi à l’époque, ce n’était pas quelque chose qui devrait être pris pour acquis et c’était très formateur. J’apprends de ses équipes et de ses tactiques. Je ne suis pas un fanboy ou quoi que ce soit. J’aime ça et rien de plus. J’ai rencontré Jupp Heynckes comme ça aussi. C’était aussi très impressionnant. Je lui parle encore à ce jour quand j’ai des questions», a alors affirmé Tuchel

À lire

Ligue des Champions : le Bayern Munich a la recette pour arrêter Erling Haaland !