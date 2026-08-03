MU : le message de Leny Yoro à ses détracteurs

Après deux premières saisons compliquées à Manchester United, marquées par plusieurs blessures, Leny Yoro a appelé à la patience. Le défenseur, international U21 français (10 sélections), a rappelé qu’il était encore au début de sa carrière et qu’il avait encore une importante marge de progression.

La suite après cette publicité

« Parfois, les gens oublient que je n’ai encore que 20 ans. J’ai encore beaucoup de choses à apprendre et beaucoup de progrès à faire », a confié l’ancien Lillois en zone mixte. Désormais épargné par les pépins physiques, Yoro espère enfin enchaîner les matchs cette saison pour démontrer tout son potentiel sous les couleurs des Red Devils.