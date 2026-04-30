Les grands oubliés des trophées UNFP 2026

Les récompenses individuelles font inévitablement des déçus, la sélection des nommés obligeant à des choix par nature restrictifs. Ce sera encore le cas cette année puisque l’UNFP vient de dévoiler l’identité de tous les retenus pour ses différentes distinctions de fin de saison. Dans la catégorie du meilleur espoir de Ligue 1, on notera déjà l’absence d’Afonso Moreira, bluffant depuis son arrivée anonyme à l’OL l’été dernier. Les Lensois Ismaëlo Ganiou et Rayan Fofana, ou encore le Rennais Jérémy Jacquet (blessé sur la seconde partie de saison), partaient d’encore plus loin face à la concurrence des cinq nommés : Désiré Doué, Ayyoub Bouaddi, João Neves, Valentin Barco, et Warren Zaïre-Emery.

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Pour ce qui concerne le trophée de meilleur entraîneur de la saison de L1, Luis Enrique (tenant du titre), Pierre Sage, Olivier Pantaloni, Bruno Genesio et Paulo Fonseca sont les 5 prétendants retenus. L’absence de Franck Haise tient probablement à son début de saison raté à la tête de Nice, et ce, en dépit de ses excellents résultats obtenus avec Rennes depuis. Alexandre Dujeux, qui réalise presque des miracles avec Angers, aurait également pu postuler pour faire partie de cette sélection.

Des absents de taille pour le trophée de meilleur joueur de L1

Dans la catégorie du meilleur gardien de Ligue 1, pas de Parisien. Pour ne pas avoir joué les 15 matchs requis pour être éligible, Matvey Safonov n’est pas présent. Le tenant du titre Lucas Chevalier, qui en a joué 17 et aurait donc pu candidater à sa propre succession, n’est pas retenu pour des raisons sportives. Son successeur se trouve donc parmi ces 5 noms : Robin Risser (Lens), Hervé Koffi (Angers), Mike Penders (Strasbourg), Dominik Greif (OL), Brice Samba (Rennes). On retiendra par ailleurs les absences de Kevin Trapp, déterminant dans l’embellie du Paris FC ces derniers mois, ou encore de Berke Özer, recordman de clean-sheets cette saison en L1.

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Il y aura aussi matière à débattre dans la catégorie du meilleur joueur de Ligue 1. Trois Parisiens sont retenus : le tenant du titre Ousmane Dembélé, et ses coéquipiers portugais Vitinha, et Nuno Mendes. Florian Thauvin, élu trois fois joueur du mois de L1 cette saison, est aussi présent, au même titre que Mason Greenwood. Parmi les principaux absents, comment ne pas penser à Corentin Tolisso, formidable avec l’OL cette saison. Son coéquipier Pavel Sulc, scotchant depuis son arrivée l’été dernier, aurait également pu avoir son rond de serviette, tout comme les deux meilleurs buteurs du championnat, Estéban Lepaul (18 buts) et Joaquin Panichelli (16). Mamadou Sangaré, Malang Sarr, Matthieu Udol, Valentin Barco ou encore Moussa Niakhaté, avaient autant d’arguments malgré leur poste et leur club, moins exposés. Enfin, l’absence d’Antoine Griezmann dans la catégorie du meilleur joueur français évoluant à l’étranger pourrait nourrir les débats, tout comme celle de Mike Maignan ou d’Aurélien Tchouameni. Kylian Mbappé, vainqueur l’année dernière, devra faire face à une concurrence féroce : Michael Olise, Rayan Cherki, Hugo Ekitike, et William Saliba.