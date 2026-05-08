Real Madrid : Iker Casillas milite pour un retour de Xabi Alonso

Les anciens du Real Madrid prennent la parole. Luis Figo, Toni Kroos ou encore Iker Casillas ont été questionnés au sujet de la crise du club. Concernant le gardien, qui est apparu lors d’un évènement organisé par Movistar+ avant le Clasico, il a été bref concernant l’altercation entre Aurélien Tchouameni et Fede Valverde. « Tout a une solution, on peut régler ça. C’est déjà arrivé à notre époque, mais la différence, c’est qu’on est à la veille d’un Clásico. C’est un problème qui doit être réglé en interne, même si les choses peuvent vite dégénérer dans un club comme le Real Madrid. Ce qui est rageant et frustrant, c’est qu’une équipe comme le Real Madrid n’ait remporté aucun titre.»

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En revanche, son avis sur le prochain coach madrilène a fait parler. « Je ferais signer Xabi Alonso à nouveau au Real Madrid », a-t-il déclaré avant de critiquer Florentino Pérez pour avoir écarté un entraîneur qui « a mené Leverkusen au succès, grâce à sa jeunesse, et qui est capable d’entraîner le Real Madrid ». Casillas a ajouté : « je me fiche qu’on me pose la question sur Mourinho. L’entraîneur idéal était Xabi Alonso ; il était parfait, constant et sûr de lui. Dans le football, on ne sait jamais. Zidane a remplacé Benítez et ça a finalement bien fonctionné. » Le message est passé.