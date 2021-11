PSG : Sergio Ramos l'a très mauvaise !

La suite après cette publicité

Les temps sont durs pour Sergio Ramos. Recruté par le PSG l'été dernier et présenté comme une recrue d'expérience capable de faire franchir ce dernier palier aux Parisiens sur la scène européenne, l'Andalou n'a même pas pu débuter avec son nouveau club. La faute à des pépins physiques, au mollet notamment, qui l'handicapent sérieusement. A tel point que Le Parisien expliquait ce week-end que les décideurs franciliens envisageaient déjà une résiliation de contrat...

Quoi qu'il en soit, la tendance semble désormais à un début après la trêve de la mi-novembre, mais vu les précédents, rien ne nous permet de dire avec assurance que l'Ibère sera là face à Nantes, le 20 novembre, ni même contre Manchester City, quatre jours plus tard. Une chose est sûre cependant, l'ancien du Real Madrid vit très mal sa situation comme l'explique RMC Sport.

Il fait tout pour revenir au top

Le média indique que celui qui touche un peu plus de 10 millions d'euros annuels net fait tout son possible pour revenir à son niveau, enchaînant notamment les soins et les séances individuelles, en plus d'un travail quotidien avec un kiné. S'il broie du noir - ce sont les mots employés par RMC - son comportement reste impeccable, notamment lors des différents évènements organisés par des sponsors.

Triste, il doit en plus gérer quelques situations délicates et chronophages dans sa vie privée, comme la recherche d'une maison pour y installer sa famille. Frustré par l'impossibilité de jouer et ces quelques galères à gérer dans sa vie privée, Ramos traverse donc des moments compliqués. Toujours selon le média, les dirigeants parisiens espèrent qu'il pourra débuter avant la fin de l'année 2021...