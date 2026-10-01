Danemark : Rasmus Højlund imite la célébration de Cristiano Ronaldo contre le Portugal

L’incroyable drama entre le Portugal et Cristiano Ronaldo semble avoir été suivi par le monde entier. Y compris par les acteurs du ballon rond. Alors que la Seleçao affronte le Danemark en Ligue des Nations, sans CR7, les Portugais ont concédé une nouvelle égalisation, sur un but de Rasmus Højlund. L’ancien joueur du Napoli, très chambreur, s’est fendu d’une célébration 'SIU’, en référence bien évidemment à Cristiano Ronaldo.

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🇩🇰-🇵🇹



Le but et la célébration à la CR7 pour Rasmus Höjlund face… au Portugal



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Parti du groupe portugais mercredi, le buteur âgé de 41 ans a semble-t-il tiré un trait sur sa carrière internationale. Avant la rencontre, le sélectionneur et ancien entraîneur de CR7 à Al-Nassr, Jorge Jesus, a indiqué qu’il évoquera toute l’affaire Ronaldo, à l’issue de la dernière rencontre des Lusitaniens lors de cette trêve, contre la Norvège, dimanche soir.