Menu Rechercher
Commenter 3
UEFA Nations League

Danemark : Rasmus Højlund imite la célébration de Cristiano Ronaldo contre le Portugal

Par Kevin Massampu
1 min.
Rasmus Højlund lors du match entre le Danemark et l'Allemagne à l'Euro @Maxppp
Danemark 2-4 Portugal

L’incroyable drama entre le Portugal et Cristiano Ronaldo semble avoir été suivi par le monde entier. Y compris par les acteurs du ballon rond. Alors que la Seleçao affronte le Danemark en Ligue des Nations, sans CR7, les Portugais ont concédé une nouvelle égalisation, sur un but de Rasmus Højlund. L’ancien joueur du Napoli, très chambreur, s’est fendu d’une célébration 'SIU’, en référence bien évidemment à Cristiano Ronaldo.

La suite après cette publicité

Parti du groupe portugais mercredi, le buteur âgé de 41 ans a semble-t-il tiré un trait sur sa carrière internationale. Avant la rencontre, le sélectionneur et ancien entraîneur de CR7 à Al-Nassr, Jorge Jesus, a indiqué qu’il évoquera toute l’affaire Ronaldo, à l’issue de la dernière rencontre des Lusitaniens lors de cette trêve, contre la Norvège, dimanche soir.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

UEFA Nations League
Portugal
Rasmus Højlund
Cristiano Ronaldo

En savoir plus sur

UEFA Nations League UEFA Nations League
Portugal Flag Portugal
Rasmus Højlund Rasmus Højlund
Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier