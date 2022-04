Harry Maguire a 72h pour quitter Manchester United !

La suite après cette publicité

Selon les informations de The Sun, le défenseur de Manchester United Harry Maguire aurait reçu un ultimatum venant d’un fou. Un mail destiné à l’Anglais de 29 ans expliquant qu'il avait 72 heures pour quitter le club mancunien sinon trois bombes exploseraient à son domicile. La menace envoyée à l’agent de l’international anglais a été prise très au sérieux par les autorités, puisqu’une alerte à la bombe a été déclenchée vendredi chez le défenseur des Red Devils, où aucun engin explosif n’a été trouvé par les forces de l’ordre.

« Cela a été pris très au sérieux. Harry et ses coéquipiers reçoivent régulièrement des menaces de mort sur les réseaux sociaux, mais c'était différent. L’e-mail indiquait que trois bombes avaient été placées chez lui. Il avait 72 heures pour quitter United ou ils exploseraient. C'était dégoulinant de haine et d'abus », explique une source citée par le quotidien britannique. Maguire est au centre des critiques depuis quelques semaines en Angleterre après ses mauvaises performances avec United. La police a été avertie et enquête sur cette affaire.