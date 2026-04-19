« Un club complètement à l’Ouest » : l’OM se fait détruire après son match de la honte !

Un stage sans effets, en tout cas sur le terrain. Face à Lorient hier soir, l’OM a sombré dans les grandes largeurs (2-0). Emportés par la folle dynamique des Lorientais, invaincus depuis le mois d’août à domicile (défaite 7-1 contre Lille), les Marseillais n’ont pas non plus mis tous les ingrédients qu’il fallait pour éviter de rentrer à la maison les mains vides, et c’est un euphémisme.

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Medhi Benatia est même allé jusqu’à parler de “scandale” dans un monologue de 4 minutes ininterrompu pour incendier ses joueurs. Dans son édition du jour, La Provence en remet une couche en parlant d’un club “très loin du niveau d’un prétendant à la Ligue des champions”. Le quotidien ajoute : « il y a les beaux discours (…) Mais le problème dans le football, c’est qu’il y a aussi les matches, et que c’est encore au milieu de ce rectangle vert que s’écrit la vérité d’une saison (…) On n’est même plus tellement sûr que les Olympiens ont touché le fond tant ils semblent capables de creuser encore un peu plus chaque week-end. »

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Tout le monde prend cher

Même l’équipe visuelle du club prend une cartouche : «pendant ce temps-là, 700 supporters dans le parcage et bien d’autres éparpillés dans le stade auront fait 2 500 bornes dans le week-end pour assister à ce triste spectacle, siffler des joueurs qu’ils ne peuvent plus voir en peinture et protester contre le nouveau logo. Ah oui, parce que même sur la refonte de son identité graphique, l’OM s’est planté royalement. Symbole d’un club complètement à l’Ouest. » Le Phocéen titre «HONTEUX» ce matin.

Sur BFM Marseille, un supporter de 66 ans a chargé Habib Beye, l’invitant à «retourner sur Canal+ ou à faire autre chose». De son côté, le journal L’Équipe y va aussi fort : «le nouveau stage à Marbella n’a servi qu’à vider un peu plus les caisses du club. Cette saison ressemble désormais à une chute libre, un saut vers le néant où se sont vautrés samedi des joueurs déboussolés, incapables de la moindre intensité. Après avoir étalé une telle faiblesse, il est très difficile d’évoquer la quête du podium, de plus en plus compromise, et l’OM peut s’endormir dimanche soir à la sixième place. Il s’est régulièrement enfoncé dans les profondeurs les plus sombres, ces derniers mois, mais il n’était jamais tombé aussi bas depuis la déroute à Paris (0-5, le 8 février).» Il reste 4 finales à l’OM, qui pourrait se retrouver 6e à l’issue de cette journée en cas de succès de ses poursuivants.