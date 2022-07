Paulo Dybala a enfin trouvé son futur club

La suite après cette publicité

C'est le feuilleton qui passionne l'Italie depuis un moment déjà. Depuis la fin du mois de juin, Paulo Dybala est libre comme l'air. Et contrairement à ce qu'on pouvait penser il y a encore quelques mois, l'Argentin a eu du mal à se trouver un nouveau club et ses agents n'ont pas croulé sous les offres. Il y a eu l'option Inter notamment, mais finalement, les Milanais ont décliné la possibilité de l'enrôler, se tournant plutôt vers Romelu Lukaku.

La porte fermée, Paulo Dybala a ensuite reçu quelques coups de fil, en Italie principalement. Et voilà qu'il est maintenant proche de s'engager avec son prochain club. Cette formation, c'est l'AS Roma. Depuis des semaines déjà, c'est la Louve qui tient la corde pour s'offrir l'international argentin. A tel point que, selon les médias italiens, c'est bien avec l'écurie de la capitale que le joueur va s'engager.

Tout est bouclé

Pour Sky Italia, il n'y a plus de doutes. Dybala à la Roma, c'est fait. Alors que des négociations avancées étaient annoncées hier soir par les publications transalpines, ce matin, on estime que c'est bouclé de l'autre côté des Alpes.

Il s'agit d'un contrat de 3 ans, avec un salaire de six millions d'euros à l'année. Le principal concerné a dit oui à la Roma pendant la nuit, et l'officialisation devrait bientôt tomber. Après Palerme et la Juventus, La Joya va donc découvrir son troisième club en Serie A, et sera entraîné par José Mourinho, qui a d'ailleurs joué un rôle majeur dans ce dossier puisqu'il a appelé la star argentine à plusieurs reprises pour la convaincre. Plus qu'à attendre l'annonce du club !