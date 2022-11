Barça : Xavi a rencontré la pépite Endrick

La suite après cette publicité

La pépite de Palmeiras au Brésil, Endrick, âgée seulement de 16 ans, affole toute l'Europe avec de nombreuses écuries voulant s'attacher ses services. Dans ce dossier, tout le monde veut dépasser l'autre, mais Xavi (42 ans), l'entraîneur du Barça a réussi à le rencontrer personnellement comme le rapporte le média Sport. C'était un certain 18 février 2022, le lendemain d'une rencontre entre le FC Barcelone et Naples. Le joueur semble avoir été séduit.

« Nous avons discuté avec son père et aussi directement avec le joueur. Je leur ai expliqué le projet que nous avons au Barça. Nous voulons du talent et il en est un. Il a le sens du but, des dribbles, une capacité phénoménale à faire la différence. Il est le type de joueur dont nous avons besoin. Il connaît le projet et nous discutons. J'espère qu'il se joindra à nous. C'est à lui de décider », a déclaré Xavi.