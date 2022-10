La suite après cette publicité

Le classement des top buteurs européens fait son retour ce lundi pour le 9e bilan de la saison 2022/2023. Celui-ci concerne les buteurs qui ont sévi en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Turquie et Ukraine. Le feu brûle, l'eau mouille et Erling Braut Haaland marque des buts. Nouveau week-end faste pour le Norvégien lors de la victoire face à Brighton (3-1). Avec Manchester City, il a encore déroulé avec un doublé et porte désormais son bilan à 17 buts en 11 matches. Une belle avance sur la concurrence.

En deuxième position, on retrouve Robert Lewandowski qui s'est aussi offert un doublé avec Barcelone jeudi contre Villarreal (3-0) et a de nouveau fait parler la poudre contre Bilbao (3-0) hier soir. Conséquence, il remonte au classement et affiche désormais un total de 12 buts en 11 matches. Une sacrée dynamique pour le Polonais qui devance Vladimir Sychevoy. Buteur du Gazovik Orenbourg, l'attaquant de 26 ans a arraché un nul contre le CSKA Moscou avec notamment un penalty. Il affiche pas moins de 11 buts en 12 matches et complète ainsi le podium.

Le retour de Kylian Mbappé

En quatrième place figure Quincy Promes, qui n'a pas participé au festival des siens contre Khimki (5-0) et reste bloqué à 11 buts en 13 matches. Autre représentant de la Premier League Russe, le Brésilien Malcom s’est offert un doublé ce lundi lors du festival du Zenit contre Sochi (7-0). Il affiche désormais 11 buts en 14 rencontres. La sixième place revient à Enner Valencia. Le buteur équatorien est aussi resté muet face à Istanbul Basaksehir mais affiche 10 buts en 9 matches. Septième, Antonio Čolak n'a pas trouvé la solution également face à Livingston (1-1). L'attaquant des Rangers affiche 10 réalisations en 11 rencontres. Huitième, Kylian Mbappé a brillé contre Ajaccio (3-0) avec un doublé et fait son retour dans le classement.

L'attaquant du Paris Saint-Germain dispose des mêmes statistiques que son prédécesseur pour quelques minutes disputées de plus. Neuvième, Harry Kane n'a certes pas marqué contre Manchester United lors de la défaite des siens (2-0) mais face à Newcastle, il a réduit l'écart (2-1) sans parvenir à aider Tottenham d'éviter une seconde défaite de rang. Le buteur anglais reste bien placé avec 10 buts en 12 matches. Buteur contre le Gazovik Orenbourg avec le CSKA Moscou, En dixième position, Fedor Chalov rentre dans ce classement avec 10 buts en 14 matches. De retour à un bon niveau, l'attaquant confirme sa bonne dynamique.

Un peu plus loin, Marin Ljubičić (LASK), Jonathan David (Lille), Neymar (Paris Saint-Germain), Aleksandar Mitrovic (Fulham), Cody Gakpo (PSV Eindhoven), Eduard Spertsyan (FK Krasnodar) et Christian Noboa (Sochi) échouent aux portes du top 10 avec 9 buts au compteur. Aitor Cantalapiedra (Panathinaikos), Xavi Simons (PSV Eindhoven), Brian Brobbey (Ajax Amsterdam), Ivan Toney (Brentford), Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach), Markus Pink (Klagenfurt), Paul Onuachu (Genk), Mario Gonzalez (Louvain), Bojan Miovski (Aberdeen), Christopher Nkunku (RB Leipzig), Vincent Janssen (Antwerp), Terem Moffi (Lorient), Jean-Pierre Nsame (Young Boys) et Niclas Füllkrug (Werder) suivent avec 8 buts.

Le classement des tops buteurs européens

1) Erling Braut Haaland (22 ans/Manchester City/Norvège) - 17 buts en 11 matches (924 minutes)

2) Robert Lewandowski (34 ans/FC Barcelone/Pologne) - 12 buts en 11 matches (857 minutes)

3) Vladimir Sychevoy (26 ans/Orenbourg/Russie) - 11 buts en 12 matches (826 minutes)

4) Quincy Promes (30 ans/Spartak Moscou/Pays-Bas) - 11 buts en 13 matches (1170 minutes)

5) Malcom (25 ans/Zenit/Brésil) - 11 buts en 14 matches (1201 minutes)

6) Enner Valencia (32 ans/Fenerbahçe/Équateur) - 10 buts en 9 matches (651 minutes)

7) Antonio Čolak (29 ans/Rangers/Croatie) - 10 buts en 11 matches (818 minutes)

8) Kylian Mbappé (23 ans/Paris Saint-Germain/France) - 10 buts en 11 matches (881 minutes)

9) Harry Kane (29 ans/Tottenham/Angleterre) - 10 buts en 12 matches (1068 minutes)

10) Fedor Chalov (24 ans/CSKA Moscou/Russie) - 10 buts en 14 matches (1094 minutes)