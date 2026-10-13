Diego Simeone a peur que Manchester United gagne du temps

Ce mardi, la Ligue des Champions nous offre un joli programme avec le duel entre l’Atlético de Madrid et Manchester United. À domicile, les Colchoneros auront à coeur d’aller chercher un résultat puisqu’ils ont débuté leur campagne par une défaite 2-1 contre Liverpool. Diego Simeone s’attend à un sacré duel.

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«C’est Manchester United. Au-delà des résultats et des nuls qu’ils ont obtenus, c’est une équipe très forte. Nous affrontons une très bonne équipe, qui presse en phase défensive, avec de bons mouvements sans ballon, et qui est douée pour vous voler du temps quand elle presse», a-t-il déclaré.