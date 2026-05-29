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Ligue des Champions

LdC, PSG : Ousmane Dembélé apte pour la finale

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Ousmane Dembélé @Maxppp
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PSG Arsenal
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Avec Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé suscitait l’inquiétude côté parisien avant la finale de la Ligue des Champions contre Arsenal. Touché au mollet, le numéro 10 des Rouge et Bleu est bel et bien dans le groupe francilien pour le choc de demain. Le Ballon d’Or 2025 se dit d’ailleurs à 100%.

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« Je n’ai pas eu peur de manquer cette finale, j’ai arrêté juste avant. J’ai eu dix, quinze jours pour me préparer. Ç’a été une saison difficile pour les joueurs du PSG, on n’a pas eu beaucoup de vacances, le staff a très bien géré et c’est pour ça qu’on est en finale. Je suis à 100%, on espère que ça va bien se passer demain », a-t-il confié en conférence de presse.

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