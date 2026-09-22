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Kylian Mbappé dévoile son incroyable top 4 des légendes du football

Par Allan Brevi
1 min.
Kylian Mbappé @Maxppp

Auteur d’un début de saison particulièrement prolifique avec déjà huit buts en autant de rencontres toutes compétitions confondues, Kylian Mbappé continue de faire parler de lui, même loin des terrains. De retour à Clairefontaine ce lundi avec l’équipe de France après la défaite du Real Madrid face à l’Atlético de Madrid (2-1), l’attaquant français a été interrogé par le média Complex sur les joueurs qui composent son panthéon personnel. Et le Madrilène n’a pas hésité au moment de citer ses quatre références absolues.

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« Mon panthéon des footballeurs ? Sans ordre particulier ? Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, sans hésiter. Sans oublier le Ronaldo brésilien et Zinedine Zidane. » Un quatuor particulièrement prestigieux, dans lequel figurent deux joueurs que Mbappé a côtoyés directement. Le Français a notamment partagé le vestiaire du Paris Saint-Germain avec Lionel Messi pendant deux saisons, tandis qu’il évolue désormais sous les ordres de Zinédine Zidane avec les Bleus. Une liste qui confirme également l’admiration de Mbappé pour Ronaldo Nazário, tout en plaçant Cristiano Ronaldo aux côtés de l’Argentin parmi ses deux premières références.

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