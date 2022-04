Manchester United a des doutes sur Erik ten Hag

Ralf Rangnick ne devrait pas faire long feu sur le banc de Manchester United. Recruté au départ pour finir la saison, il avait un temps été question qu'il reste l'année prochaine avant que le club décide finalement de chercher un nouvel entraîneur. Les Red Devils ont déjà fait passer des entretiens à trois coachs, dont celui du PSG Mauricio Pochettino ou celui de l'Ajax Erik ten Hag.

Le Hollandais serait d'ailleurs le favori de la direction pour l'instant. Cependant le club aurait décidé de faire passer une seconde vague d'entretiens afin d'être certain de son choix. En effet, des doutes sur l'expérience de Ten Hag, sous la pression d'un club comme Manchester, commencent déjà à être soulevé dans les travées d'Old Trafford affirme The Telegraph. Les noms de Thomas Tuchel, Luis Enrique et Julen Lopetegui avaient également été évoqués mais les trois hommes devraient rester sur leurs bancs respectifs.