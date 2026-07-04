Maroc : Mohamed Ouahbi recadre sèchement le sélectionneur du Canada

Ce samedi, lors du premier 8e de finale de la Coupe du Monde, le Maroc est venu à bout du Canada malgré un premier acte compliqué (3-0). Après la rencontre, Jesse Marsch estimait pourtant que son équipe avait été supérieure. Une analyse loin d’être partagée par Mohamed Ouahbi, le sélectionneur des Lions de l’Atlas. «Dans l’intensité, ils ont été bons. Mais 'meilleurs’, difficile de dire ça quand on perd 3-0, faut oser», a notamment assuré le technicien marocain, qui n’a toutefois pas nié les difficultés rencontrées par son équipe lors du premier acte.

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«Il y a eu un arrêt de Bounou déterminant. Leur intensité a été la même en deuxième mi-temps mais ils ont été moins performants. Les choses qu’on a changées, ça a fait la différence. On a mieux contrôlé leur pression. Et on a mis de la profondeur aussi ce qui les a forcés à défendre en reculant. Je pense qu’en deuxième mi-temps, il n’y a pas photo quand même». Voilà qui est dit.