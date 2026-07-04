Menu Rechercher
Commenter 10
Coupe du Monde

Maroc : Mohamed Ouahbi recadre sèchement le sélectionneur du Canada

Par Josué Cassé
1 min.
Mohamed Ouahbi, le nouveau sélectionneur du Maroc @Maxppp
Canada 0-3 Maroc
winamax
1 5.25 N 3.40 2 1.78 bonus 100€

Ce samedi, lors du premier 8e de finale de la Coupe du Monde, le Maroc est venu à bout du Canada malgré un premier acte compliqué (3-0). Après la rencontre, Jesse Marsch estimait pourtant que son équipe avait été supérieure. Une analyse loin d’être partagée par Mohamed Ouahbi, le sélectionneur des Lions de l’Atlas. «Dans l’intensité, ils ont été bons. Mais 'meilleurs’, difficile de dire ça quand on perd 3-0, faut oser», a notamment assuré le technicien marocain, qui n’a toutefois pas nié les difficultés rencontrées par son équipe lors du premier acte.

La suite après cette publicité

«Il y a eu un arrêt de Bounou déterminant. Leur intensité a été la même en deuxième mi-temps mais ils ont été moins performants. Les choses qu’on a changées, ça a fait la différence. On a mieux contrôlé leur pression. Et on a mis de la profondeur aussi ce qui les a forcés à défendre en reculant. Je pense qu’en deuxième mi-temps, il n’y a pas photo quand même». Voilà qui est dit.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (10)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
Maroc
Mohamed Ouahbi

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
Maroc Flag Maroc
Mohamed Ouahbi Mohamed Ouahbi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier