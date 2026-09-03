Malgré plus de 500 M€ dépensés, Manchester City a un problème

526 M€ déboursés, trois milieux de terrain achetés 100 M€ ou plus, Manchester City a envoyé du très lourd sur le mercato estival, histoire de régénérer un effectif qui semblait en fin de cycle. Il fallait aussi marquer la rupture avec l’ère Pep Guardiola, parti après 10 ans de succès.

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Première interrogation, un mercato peut-il être réussi quand on laisse partir un Ballon d’Or, accessoirement meilleur joueur de la dernière Coupe du Monde ? Le départ de Rodri est le point noir du dernier marché, mais Man City a frappé fort en attirant Bouaddi, Anderson et Enzo Fernandez. Ils reconfigurent ainsi totalement un secteur clé, où figurent encore Mateo Kovacic et Nico O’Reilly. Ils sont ainsi 5 pour deux postes dans le 4-2-3-1 mis en place par le nouvel entraîneur Enzo Maresca.

Et si Haaland se blesse ?

Quasiment tous les postes sont doublés dans l’effectif de Manchester City. Sauf un. Et pas n’importe lequel puisque c’est celui du numéro 9. Derrière l’intouchable Erling Haaland, personne. Là où il y avait un Julian Alvarez puis un Omar Marmoush, il n’y a désormais plus de doublure au Norvégien. Si l’on se réfère à la saison passée, ce n’est pas si grave puisque le serial buteur n’avait connu qu’une seule blessure, ratant 1 match de son équipe.

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Mais la saison précédente, il en avait manqué 12, blessé en décembre et janvier. Qui serait le plus apte à remplacer Haaland en cas d’absence ? Qui Maresca choisira-t-il pour reposer de temps à autre son viking norvégien ? Cela se jouera entre Semenyo, Ndiaye ou encore Allan. On peut donc débourser plus de 500 M€ sur un mercato et prier pour que son numéro 9 ne se blesse pas…