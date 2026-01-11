Menu Rechercher
Supercopa

Un cadre du Barça veut en découdre avec le Real Madrid

Par Allan Brevi
Raphinha et Lamine Yamal @Maxppp
Barcelone Real Madrid

Absent du dernier Clásico à cause d’une récidive de sa blessure au biceps fémoral, Raphinha retrouve enfin les terrains et le Barça au meilleur moment. Lors de la dernière confrontation au Santiago Bernabéu (2-1), il avait suivi le match depuis le banc, intervenant même pour calmer des échauffourées entre Carvajal, Lamine Yamal et Vinícius. Totalement rétabli, le Brésilien se dit prêt à reprendre son rôle clé et à peser offensivement face au Real Madrid d’après Sport.

L’ailier reste l’un des joueurs les plus performants face aux Merengues avec 5 buts et 3 passes décisives en 11 confrontations. Stratosphérique lors de la victoire récente contre l’Athletic Club et auteur d’une finale de Supercoupe exceptionnelle (2 buts et une passe pour Baldé) l’an passé, Raphinha retrouve petit à petit son meilleur niveau après un début de saison contrasté par les blessures, et s’annonce comme un atout majeur pour le Clásico de ce dimanche.

