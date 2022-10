PSG : QSI a pris sa décision pour Nasser Al-Khelaïfi

La suite après cette publicité

21 mai 2022. Nasser Al-Khelaïfi annonce la prolongation de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Après un très long bras de fer avec le Real Madrid, le président du Paris Saint-Germain a réussi à convaincre le crack de Bondy de rester dans la capitale pour continuer à rêver plus grand ensemble. Un sacré coup de la part de NAK, qui n'avait pas hésité à mouiller le maillot pour obtenir la prolongation du Français. Pour cela, il a accepté de nombreuses demandes de sa part, notamment celle de recruter Luis Campos avec lequel Al-Khelaïfi avait eu une brouille par le passé. Se séparer de Neymar a aussi été envisagé par le président qatari.

Un président qui a pris la pose tout sourire aux côtés de KM7 pour immortaliser ce grand moment. Pratiquement cinq mois après, les sourires ont disparu des visages de Kylian Mbappé et Nasser Al-Khelaïfi. Mardi, Marca a annoncé que le champion du monde 2018 veut quitter Paris, club avec lequel ses relations sont rompues. On a appris par la suite que l'international tricolore, qui reproche au PSG de ne pas avoir tenu ses promesses, a été choqué suite aux révélations de Mediapart concernant le recrutement d'une armée numérique par le PSG destinée à dénigrer certaines personnalités, dont Mbappé.

Al-Khelaïfi attaqué de toutes parts

Ce qui n'arrange pas les affaires de Nasser Al-Khelaïfi. Le président du PSG doit gérer une crise monumentale avec la bombe lâchée au sujet de Mbappé. Un départ n'est pas envisagé du côté de la direction parisienne, qui vivrait cela comme un échec. Pourtant Marca avait indiqué que le PSG ne fermait pas la porte, à condition que le Français ne rejoigne pas Madrid. Quoi qu'il en soit, NAK fait face à un problème de taille avec Mbappé. Mais pas que. Depuis plusieurs mois, celui qui occupe le poste de président du PSG, de l'ECA ou encore de beIN Media Group, est au coeur de nombreuses polémiques qui salissent son image et celle du club.

Outre le dossier KM7, la sombre affaire Hamraoui-Diallo ou des cas d'espionnage par d'anciens salariés du PSG, NAK est aussi directement pointé du doigt pour une histoire de chantage à la vidéo intime ou encore pour la polémique liée à l'armée numérique recrutée par son service de communication, dirigé à l'époque par Jean-Martial Ribes. Ses relations avec ce dernier posent notamment question. Critiqué et cerné de toutes parts, Nasser Al-Khelaïfi, proche de l'Emir du Qatar, est dans une position plus que délicate. Et son avenir est forcément au cœur des débats.

QSI a tranché à son sujet

Mais d'après Le Parisien, QSI a déjà tranché à son sujet. Nasser Al-Khelaïfi n'est «absolument pas» menacé d'après une source questionnée à Doha. Là-bas, on conserve une totale confiance en NAK, qui en a vu d'autres depuis qu'il est à la tête du PSG. Le Parisien ajoute que le Qatar a dépêché un émissaire à Paris afin de venir au chevet d'un NAK, qui ne vit pas des moments évidents. Une information déjà dévoilée par Canal+ il y a quelques jours. L'objectif est d'aider le président parisien à faire le ménage autour de lui, ce qu'il a déjà commencé à faire en mettant de côté certains proches comme Ribes.

Une information confirmée par RMC Sport, qui assure que la venue d'un émissaire du Qatar n'a rien à voir avec le fait que NAK soit fragilisé. Contacté par le média français, le PSG se dit "stupéfait". Une source proche du club, elle, a confié : «un instant, le président est trop engagé, l'instant d'après il n'est apparemment jamais là. L'instant d'après, Mbappé déménage demain à Liverpool, puis c'est le Real Madrid. C'est peut-être la prochaine Lune. Malheureusement, de temps en temps, nous avons ces attaques, qui prouvent toutes un non-sens complet. Le club continue à gérer ses affaires, l'équipe n'a pas perdu un seul match de la saison, elle n'a jamais été aussi soudée et on ignore l'hystérie». Difficile pourtant d'ignorer tout ce qu'il se passe depuis plusieurs jours. Malgré cela, QSI et NAK ne se lâchent pas la main.