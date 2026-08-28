Nice : Olivier Pantaloni craint des départs de dernière minute

À quelques jours de la fermeture du mercato, Olivier Pantaloni a clairement identifié le secteur que l’OGC Nice aimerait encore renforcer. « S’il y a des possibilités de recruter, je serai attentif sur le poste de piston gauche », a expliqué l’entraîneur niçois avant le déplacement au Paris FC, dimanche lors de la deuxième journée de Ligue 1. Melvin Bard est actuellement la principale solution à ce poste en attendant le retour d’Ali Abdi, qui a repris l’entraînement collectif, mais dont la date de retour en compétition reste incertaine. Pantaloni se montre en revanche satisfait de ses options en défense centrale, notamment grâce au retour au premier plan de Mohamed Abdelmonem et à la possibilité d’utiliser Mandza à ce poste. « Je pense qu’on est assez bien fourni », estime le technicien, qui pourra également compter à Paris sur ses nouvelles recrues Axel Witsel et Elye Wahi après le nul contre Lorient (0-0) en ouverture.

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La fin de mercato reste toutefois incertaine à Nice, surtout dans le sens des départs. Après avoir vendu Mohamed-Ali Cho à Hull City pour 13 millions d’euros, le Gym doit encore résister aux intérêts dont plusieurs de ses joueurs font l’objet. Everton s’intéresse à Melvin Bard, Al-Ittihad à Hicham Boudaoui et Fenerbahçe à Kojo Peprah Oppong. Une situation qui oblige le club à préparer plusieurs scénarios sans pouvoir réellement avancer tant qu’aucun départ n’est acté. « La crainte, c’est le départ de dernière minute », reconnaît Pantaloni. « On se dit que si on est attaqué sur un joueur, on envisage un remplacement, mais on ne peut pas avancer tant que le joueur est sous contrat. » Nice pourrait donc encore connaître plusieurs mouvements d’ici mardi, avec la recherche d’un piston gauche comme priorité si une opportunité se présente.