PSG : les retombées économiques de l'élimination face au Real

Humilié en terres madrilènes, le Paris Saint-Germain est d'ores et déjà éliminé de la Ligue des Champions. Un échec sportif entraînant par ailleurs des conséquences économiques pour les Rouge et Bleu. Dans cette optique, cette sortie prématurée (huitièmes de finale) sur la scène européenne va un peu plus creuser le déficit annuel du club parisien. Et pour cause, en début de saison, le board du PSG avait prévu dans son budget prévisionnel, un quart de finale de LDC, au minimum... Dès lors, le budget du PSG sera privé des rentrées d’argent de jour de match et de billetterie d’un quart de finale de Ligue des champions, sans parler de la prime à la qualification et d’une partie des droits TV.

La suite après cette publicité

Un manque à gagner qui pourrait alors entraîner quelques restrictions au sein du club mais qui ne provoque pas plus d'inquiétudes que cela. En fin de saison, l’actionnaire devrait simplement combler ce déficit devant la DNCG. À l'heure où l'UEFA n'a toujours pas relancé son fair-play financier (FPF), le PSG ne risque donc pas de s'exposer à d'éventuelles menaces. Une chose est sûre, cette élimination laisse des traces en tous points de vue...