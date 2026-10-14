Manchester United est devenu la risée de toute l’Angleterre

Manchester United continue de sombrer et le déplacement à Madrid n’a fait qu’accentuer le malaise. Opposés à l’Atlético, les Red Devils espéraient enfin relever la tête après plusieurs semaines particulièrement compliquées. Ils ont finalement subi une nouvelle désillusion, incapables de répondre aux attentes malgré les promesses affichées avant la rencontre. Le cauchemar a même commencé dès la 53e seconde, avec l’ouverture du score de Pablo Barrios, qui a immédiatement plongé les hommes de Michael Carrick dans leurs travers. Ademola Lookman a ensuite enfoncé le clou, condamnant un peu plus le club mancunien (2-0). Si United a évité une véritable déroute, le résultat reste accablant pour une équipe qui ne parvient toujours pas à retrouver le moindre élan positif. Les Mancuniens enchaînent désormais cinq rencontres sans victoire et voient leur début de saison tourner au fiasco. Le scénario madrilène a surtout confirmé les difficultés d’un groupe qui semble incapable de réagir lorsque les événements lui sont défavorables.

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Car avant même ce rendez-vous européen, Michael Carrick se trouvait déjà sur la sellette. Les résultats ne plaident plus en faveur du technicien, dont l’avenir devient de plus en plus incertain à mesure que les contre-performances s’accumulent. Manchester United n’a plus remporté le moindre match toutes compétitions confondues depuis le 10 septembre et un succès (4-0) contre Sabah. Une éternité pour un club de cette dimension, dont les ambitions affichées ne correspondent absolument pas à la réalité du terrain. En Premier League, les Red Devils ont même signé leur pire début de saison depuis quarante ans, selon le Guardian. La situation est d’autant plus préoccupante que les problèmes dépassent largement le cadre des résultats. Lisandro Martinez a ainsi fustigé ses dirigeants, ajoutant une nouvelle dimension à la crise mancunienne. Quand les joueurs commencent à exprimer publiquement leur frustration envers la direction, c’est toute la structure du club qui se retrouve exposée. Carrick doit désormais trouver des solutions urgentes pour éviter que son équipe ne s’enfonce davantage. Mais au vu des dernières prestations, la patience commence sérieusement à manquer autour d’Old Trafford.

Aucune réaction malgré la crise

La presse anglaise n’a d’ailleurs pas tardé à tirer à boulets rouges sur Manchester United. Le Daily Mail retient que «Michael Carrick et ses hommes ont au moins évité une déroute», tout en soulignant que «le temps presse désormais pour l’entraîneur». Le quotidien britannique estime que le début de saison catastrophique des Red Devils se poursuit, malgré les espoirs placés dans ce déplacement à Madrid. Le constat est tout aussi sévère du côté du Sun, qui décrit «un Carrick au pied du mur». Le tabloïd insiste également sur la nouvelle contre-performance mancunienne, marquée par une expulsion et «une série qui atteint désormais cinq matches sans victoire». Les critiques se multiplient autour d’un entraîneur qui peine à inverser la tendance. Le problème, pour United, est que chaque nouvelle défaite alimente un peu plus les interrogations sur la capacité du staff à redresser la situation. Les résultats ne suivent pas, les certitudes disparaissent et la pression médiatique devient de plus en plus étouffante. Dans un club habitué à jouer les premiers rôles, cette accumulation de mauvais signaux donne surtout l’image d’une institution en perte de contrôle.

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Le Guardian se montre encore plus incisif dans son analyse. Le journal rappelle que «Carrick assurait avoir perçu une réaction chez ses joueurs» avant cette rencontre, convaincu qu’ils sauraient relever le défi madrilène. Selon lui, le technicien avait observé «des signes encourageants à l’entraînement» et croyait en la capacité de son groupe à inverser la dynamique. Sur le terrain, pourtant, cette confiance n’a jamais trouvé de traduction concrète. L’ouverture du score «après seulement 53 secondes» a immédiatement fragilisé les ambitions mancuniennes, avant que le but de Lookman ne scelle une nouvelle désillusion. Pour le quotidien, le scénario ressemble finalement à «une répétition des mêmes erreurs», avec une équipe incapable de transformer les intentions en résultats. Cette lecture résume parfaitement le sentiment qui domine désormais en Angleterre. Manchester United promet une réaction, mais continue de s’effondrer au premier obstacle. Les discours ne suffisent plus à masquer les lacunes collectives et les difficultés tactiques d’une formation en pleine crise. À force de multiplier les contre-performances, les Red Devils sont devenus une cible privilégiée pour les critiques. Et alors que Carrick joue sa crédibilité, le club tout entier donne l’impression de s’enfoncer dans une spirale dont personne ne semble maîtriser l’issue.