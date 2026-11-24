Ligue des Champions
PSG : Ousmane Dembélé bien présent à l’entraînement
1 min.
@Maxppp
Ousmane Dembélé était bien présent à l’entraînement ce mardi, tout comme Warren Zaïre-Emery et Mika Godts. Une présence remarquée alors que le PSG poursuit sa préparation avec l’ensemble de ses joueurs disponibles, à la veille du choc face à l’AS Roma en Ligue des Champions, dans le cadre de la 5e journée.
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ParisTeam @Paristeamfr – 12:14 Voir sur X
L’occasion était également à la fête pour Lucas Beraldo. Devenu papa la semaine dernière, le défenseur brésilien a eu droit à une haie d’honneur de la part de ses coéquipiers, qui ont tenu à célébrer l’heureux événement dans une ambiance chaleureuse, en plus de son anniversaire puisque le Brésilien fête aujourd’hui ses 24 ans.
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