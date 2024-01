Serie A : la Juve leader après sa victoire écrasante contre Lecce

18 : c’est la série de matches sans défaite que la Juventus continue d’étirer chaque week-end. Depuis le 23 septembre et un revers face à Sassuolo, les joueurs de Max Allegri surfent sur une dynamique semblable à ce qu’ils avaient l’habitude de proposer il y a plusieurs saisons, lorsqu’ils survolaient le championnat. Ce dimanche face à Lecce, le club piémontais a encore affiché de bonnes dispositions en s’imposant 3-0.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Juventus 52 21 23 16 4 1 35 12 14 Lecce 21 21 -9 4 9 8 20 29

Meilleur buteur turinois cette saison, Dusan Vlahovic a conforté sa place en inscrivant ses 10es et 11es but en Serie A (59e, 68e). En fin de rencontre, le Brésilien Bremer a lui aussi participé aux festivités en marquant son deuxième but de la saison (85e). Grâce à ce succès, la Juve (52 points) reprend provisoirement les commandes du championnat, aux dépens de l’Inter Milan (51 points et un match en moins). Lecce est 14e.