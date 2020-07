PSG-OL : l'absence de Kylian Mbappé ne change rien pour Rudi Garcia

Blessé à la cheville droite lors de la finale de Coupe de France entre le Paris Saint-Germain et l'AS Saint-Étienne (1-0), Kylian Mbappé souffre d'une «entorse de la cheville droite avec lésion importante du compartiment latéral externe», comme l'a expliqué son club dans un communiqué. Le natif de Bondy va donc manquer la finale de Coupe de la Ligue BKT face à l'Olympique Lyonnais vendredi soir (20h45, à suivre en direct sur notre site). Mais pour l'entraîneur du club rhodanien Rudi Garcia, cette absence ne change pas grand-chose, les champions de France ayant d'autres stars sur le terrain.

«On espère que Kylian Mbappé reviendra le plus vite possible, au moins pour la Ligue des Champions car on est derrière tous les clubs français. Si c’est contre nous, ce sera contre nous, mais s’il n’y a pas Mbappé, il y a Neymar, s’il y a pas Neymar, il y a Icardi, s’il y a pas Icardi, il y a Di Maria. Cette équipe du Paris Saint-Germain a énormément de très bons joueurs, l’absence d’un joueur ne suffit pas à l’affaiblir», a expliqué le coach lyonnais sur les ondes d'Europe 1.