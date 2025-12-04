FC Porto : l’étonnant retour à l’anonymat de la pépite Rodrigo Mora

Parfois le football va très vite dans un sens et dans l’autre. Ce n’est clairement pas Rodrigo Mora qui dira le contraire. Révélé la saison dernière du côté du FC Porto, le milieu offensif de 18 ans avait été exceptionnel avec 11 buts et 4 passes décisives en 35 rencontres. Devenu incontournable en soutien de Samu Aghehowa, il a aidé son équipe à s’en sortir malgré un exercice compliqué et il a même prolongé. «C’est gratifiant pour tous les membres de pouvoir voir ce talent pendant encore de nombreuses années. C’est un talent du FC Porto, de la pépinière du FC Port , avec la marque Porto, un supporter de Porto dans l’âme, un enfant qui enchante, roi des dribbles, des buts et aussi des passes décisives. Ce sont les huit premiers mois d’une explosion brutale et nous ne pourrions être plus heureux de ce renouvellement», confiait alors son président André Villas-Boas.

Un joli signe de confiance de la part du joueur qui avait été annoncé du côté du Paris Saint-Germain même si le club francilien avait ensuite éteint la rumeur. Appelé par le sélectionneur Roberto Martinez, il a remporté la dernière Ligue des Nations même s’il n’est pas entré en jeu contre l’Allemagne et l’Espagne. Le technicien espagnol avait d’ailleurs été dithyrambique à son sujet : «je pense que Rodrigo Mora marquera une époque dans le football portugais.» Auteur d’un été agité avec la Coupe du monde des Clubs avec le FC Porto, il a connu un mois d’août plus compliqué. L’arrivée du nouveau coach Francesco Farioli a fragilisé la position de Rodrigo Mora. Perdant sa place de titulaire, il n’a pas été utilisé pour le premier match contre le Vitoria Guimarães et son nouvel entraîneur avait dû se justifier : «Rodrigo, certainement, vu la façon dont il a joué la saison dernière, avant l’attaquant, c’est la position la plus naturelle. Bien sûr, dans un 4-3-3, sa position est légèrement différente, on parle de quelques mètres, mais avec des tâches différentes, surtout sans ballon. C’est un aspect qu’il doit améliorer, comme tout le monde, car c’est quelque chose de nouveau pour toute l’équipe. Nous sommes en phase d’apprentissage, et Rodrigo, grâce à sa qualité et à sa compréhension du jeu, saura jouer son rôle. Il peut être utilisé comme ailier ou à un autre poste, mais je ne vous dirai pas lequel.»

Un été animé et une adaptation difficile

Quelques jours plus tard, l’Arabie saoudite a saisi l’opportunité. Le club d’Al-Ittihad a voulu tenter le coup avec une offre de 70 millions d’euros pour la pépite portugaise. Proche de s’engager avec le club de Djeddah, Rodrigo Mora est finalement resté au Portugal malgré les insistances de son agent Jorge Mendes. Pas de quoi calmer la situation autour du joueur. Ce dernier aura d’ailleurs dû attendre le 2 octobre pour enfin ouvrir son compteur but en Europa League contre l’Étoile Rouge de Belgrade (2-1) dans le seul match où il a disputé 90 minutes. Débutant seulement 6 matches sur 16 disputés et 19 possibles, Rodrigo Mora a marqué 3 buts et dispose d’un rôle et d’un statut bien différent de la saison dernière. Devant s’adapter à un style qui lui laisse moins de libertés, le petit génie portugais reste cependant sur trois titularisations de rang en championnat et semble grimper dans la hiérarchie de Francesco Farioli.

Le technicien italien apprécie la progression de son joueur et s’il n’en fait pas un taulier, il souligne les progrès de Rodrigo Mora comme lors de la dernière journée après une victoire 1-0 contre Estoril : «le but vient de son pressing et de Victor (Froholdt ndlr). Rodrigo progresse énormément dans sa compréhension du jeu et gagne en maturité. Je me souviens de ses excellents moments défensifs, quelque chose qui n’était pas inné chez lui et qui s’est révélé lors des derniers matchs. Sa détermination à contribuer à l’esprit d’équipe est fantastique. Nous l’aiderons à atteindre son plein potentiel et à devenir un joueur complet, un joueur d’équipe qui a soif de victoire et de compétition. Il a encore du chemin à parcourir, mais il est sur la bonne voie.» En pleine évolution, Rodrigo Mora est peut-être sur le bon chemin après quelques mois difficiles à Porto où l’adaptation au style de Francesco Farioli est encore compliquée. Le milieu offensif n’en reste pas moins le plus grand talent du club portugais et a reçu le trophée de meilleur joueur du club en 2025. Malgré un petit contre temps, Rodrigo Mora semble parti pour revenir prochainement sur le devant de la scène.