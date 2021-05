Bundesliga : Fribourg reprend le Bayern sur le fil malgré le 40e but de Lewandowski, Francfort perd des plumes face à Schalke

Avant de clôturer cette saison de Bundesliga, il fallait disputer la 33ème et avant-dernière journée de championnat. Ce samedi après-midi, 14 des 18 équipes de l’élite du football allemand s’affrontaient avec des matches à enjeux. En effet, 4 équipes susceptibles de descendre en 2. Bundesliga se jouaient à partir de 15h30. Dans le haut de tableau, deux équipes pouvaient encore croire en l'Europe. Le Hertha Berlin, 13ème au coup d’envoi, recevait Cologne, 17ème, tandis que Brême, 15ème, se déplaçait sur la pelouse de Ausbourg, 14ème. Du côté de l'Europe, Francfort, 5ème, allait à Schalke, 18ème et déjà relégué, et de l'autre côté, Leverkusen, 6ème, accueillait l'Union Berlin, 8ème.

On assistait bien à plusieurs surprises avec notamment le match nul du Bayern, déjà champion à Fribourg, 9ème (2-2), malgré le 40e but de la saison de Robert Lewandowski, record de Gerd Müller égalé. Il y a aussi eu la défaite de Francfort contre Schalke dans un match très animé (4-3). Un faux pas dont ne profitait pas Leverkusen qui a fait match nul contre l'Union Berlin (1-1). Du côté de la relégation, c'est Ausbourg qui a réalisé la meilleure opération en s'imposant face au Werder (2-0) alors que le Hertha Berlin et Cologne se sont neutralisés (0-0). Avec cette victoire, Ausbourg s'est donné de l'air et pour gagner une place (13ème), repassant devant le Hertha. Malgré son match nul, Francfort est passé devant Dortmund, devenant le nouveau 4ème de cette Bundesliga.

Les résultats de 15h30 :

Ausbourg 2 - 0 Brême : Khedira (57e), Caliguiri (90e)

Bielefeld 1 - 1 Hoffenheim : Voglsammer (23e) ; Kramarić (5e)

Fribourg 2 - 2 Bayern Munich : Gulde (29e), Günter (81e) ; Lewandowski (26e, s.p.), Sané (53e)

Hertha 0 - 0 Cologne

Leverkusen 1 - 1 Union Berlin : Wirtz (26e) ; Pohjanpalo (72e)

Mönchengladbach 1 - 2 Stuttgart : Stindl (45e) ; Endo (72e), Kalajdzic (77e)

Schalke 4 - 3 Francfort : Huntelaar (15e), Blendi (52e), Flick (60e), Hoppe (64e) ; André Silva (29e, 72e), N’Dicka (51e)

Le classement de la Bundesliga à retrouver ici